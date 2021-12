Uma câmera instalada na Residência Universitária Frederico Perez Rodrigues Lima, da Universidade Federal da Bahia (Ufba), flagrou o momento em que o estudante Charles Muller Silva dos Santos, de 21 anos, foi assassinado durante um assalto, na ladeira transversal da Avenida Garibaldi, em Salvador, na última sexta-feira, 28.

As imagens, disponibilizadas nesta segunda-feira, 31, pela Polícia Civil, podem ajudar a identificar os criminosos.

Da Redação Câmera flagra momento em que estudante da Ufba é morto; veja

Confira o vídeo divulgado pela polícia

O vídeo já foi analisado, em conjunto, por policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que, por meio de recursos tecnológicos da instituição, fizeram um tratamento nas imagens, que estão pouco nítidas.

No vídeo, é possível ver o veículo Celta, de cor prata (placa OKL-9281), ocupado por Charles, parado em frente à residência universitária, e um táxi, modelo Space Fox, emparelhado com o carro do estudante, no sentido contrário da pista.

De acordo com a polícia, um homem, de camisa rosa, desce do táxi e aborda o universitário, que mesmo tentando impedir a ação do criminoso, tem o carro tomado de assalto.

Outro homem, de camisa branca listada, usando um boné de cor branca (com a aba para trás), sai armado do táxi.

Ao se aproximar por trás do estudante, percebe a vítima reagir à abordagem do comparsa e desfere um tiro na nuca do universitário. É possível ver o clarão do disparo no vídeo, segundo a polícia. Depois do disparo, Charles cai encostado no carro.

O atirador corre para dentro do Celta, já tendo o comparsa na direção, e ambos fogem em disparada. O táxi que os conduziu até a frente da residência universitária já não é mais visto na cena, no momento da fuga.

A polícia informou que as investigações prosseguem visando a captura dos criminosos. A participação do taxista no latrocínio também é investigada.

adblock ativo