Imagens de uma câmera de segurança instalada dentro da casa de Melina Esteves França mostram a babá Raiana Ribeiro, 25, sendo agredida pela patroa. Nas imagens, que foram encaminhadas à perícia, Raiana aparece sendo agredida com socos, puxões no cabelo e tapas.

Raiana pulou do terceiro andar de um prédio no bairro do Imbuí, na quarta-feira, 25, e afirmou que estava sofrendo cárcere privado. No mesmo dia ela enviou um áudio a familiares afirmando que estava sendo agredida.

"Oh, meu Deus, chama a polícia. Eu estou sendo agredida aqui. Estou sendo agredida aqui, nega, no trabalho, no Imbuí. Chama a polícia, chama a polícia, por favor, por favor".

O caso é investigado pela 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio). O advogado de defesa de Melina Esteves França anunciou na quarta-feira, 1º, que estava deixando o caso. Ele não deu detalhes sobre o motivo.

"Vimos comunicar-lhes nossa renúncia ao mandato autorgado por Melina Esteves França ao escritório SODRE & ADVOGADOS ASSOCIADOS para acompanhamento e realização de defesa técnica. Sem mais para o momento", diz a nota.

Da Redação Câmera de segurança flagra patroa agredindo babá que se jogou de prédio no Imbuí

