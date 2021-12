As câmeras de segurança de um restaurante registraram um assalto na manhã desta quinta-feira, 9, na rua das Acácias, Pituba. No vídeo, é possível ver que dois homens conversam próximo ao portão do estabelecimento quando o suspeito se aproxima e pega tênis, celulares e o carro dos homens.

Em contato com o restaurante, um funcionário, que preferiu não se identificar, confirmou que o assalto ocorreu, mas as vítimas não tinham relação com o estabelecimento. "Realmente levaram o tênis, celulares e o carro de um dos homens. Eles entram no restaurante a pedido do bandido", disse.

A Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom) e a 16ª Delegacia Territorial da Pituba (DT/Pituba) não têm registro do caso.



Veja o vídeo:

Da Redação Câmera de segurança flagra assalto na Pituba; veja

