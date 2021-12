Câmera de ônibus não funcionava durante assalto com vítima em Nazaré

A câmera do ônibus que foi assalto em Nazaré, na capital baiana, na noite desta quinta-feira, 24, e que resultou na morte de um homem, não estava funcionando. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 25, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), após solicitar as imagens à empresa do coletivo.

Segundo o órgão, a falta de imagens da parte interna do coletivo prejudica a investigação do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc).

"Ontem (quarta, 24) fizemos a apresentação de um criminoso que roubou um ônibus na avenida Paralela e tirou a vida de um passageiro. Neste caso, conseguimos a imagem no mesmo dia, identificamos o autor, conseguimos o mandado de prisão e rapidamente fizemos a captura. É uma ferramenta (a câmara de segurança) muito importante e que precisa funcionar", ressaltou o coordenador do Gerrc, Nelis Araújo, em nota enviada a imprensa.

De acordo com a SSP, os rodoviários e passageiros que estavam no ônibus já foram ouvidos.

O coletivo que fazia a linha Vista Alegre - Barra foi assaltado na noite desta quarta-feira, 24, no Vale do Nazaré. Durante a ação criminosa, um homem identificado como Alexandre de Jesus Silva, 28, anos foi morto a tiros.

