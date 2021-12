Cambistas lucram com venda de ingresso entre R$600 a R$1 mil

Nem mesmo a presença ostensiva da Polícia Militar no entorno da Arena Fonte Nova, em Salvador, intimidou a ação dos cambistas antes de a bola rolar para o duelo entre Alemanha e Portugal. Na região do Dique do Tororó, por exemplo, os bilhetes para o clássico europeu eram comercializados entre R$ 600 a R$ 1 mil.

Sem conseguir adquirir o ingresso pelo site oficial da Fifa, restou a Ana Borges 'coçar' o bolso e desembolsar uma quantia considerável para ver o astro português Cristiano Ronaldo.

"Paguei R$ 800. Mas é uma ocasião única. Quando irei ver um jogo de Copa no meu País? Na minha cidade? Eu tive que 'chorar' um pouco quanto ao valor. Inicialmente, ele me pediu R$ 840 e aí, aceitou os R$ 800", contou Ana, que se disse surpresa quanto à nacionalidade do cambista.

"Para minha surpresa, ele não era brasileiro e, sim, um norte-americano. Ele tinha vários ingressos em mãos. Ainda bem que consegui o ingresso (da categoria 1)", disse.

Mesma 'sorte', porém, não teve o pernambucano José Carlos. Apesar de a partida estar marcada para às 13 horas, o torcedor do Juazeiro chegou à Fonte Nova com cinco horas de antecedência. No entanto, apesar da vasta presença de cambistas na região, José Carlos não chegara a um acordo.

"Estou aqui desde as 8 horas. Já dei três voltas no Dique (do Tororó) e não comprei ingresso. Há vários cambistas, porém, estão pedindo muito caro, de R$ 800 para cima. Só pago, no máximo, R$ 400. Se não conseguir, vou para o Fan Fest (no Farol da Barra) ", afirmou.

Já o português Hermando da Silva não se intimidou assim como Ana Borges em pagar € 400 euros (cerca de R$ 1.200) para ver CR7 e Cia.

"Ora, pois. Atravessei o Atlântico para ver os gajos em ação numa cidade tão bela quanto esta. Pagaria até mais para não perder o espetáculo que estás por vir", disse Hermando, sem imaginar tamanha decepção que teria após a goleada alemã por 4 a 0.

Tickets

O alemão Jon Poult resolveu usar a criatividade para garantir sua presença nas arquibancadas da Fonte Nova. Aos gritos, exibia num cartaz, a palavra "Tickets" (ingresso, em português).

adblock ativo