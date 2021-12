Cambista é preso ao ser flagrado com bilhetes do Ferry-Boat e dinheiro

Um homem foi preso no último domingo, 11, suspeito de comercializar bilhetes do sistema Ferry-Boat de forma irregular. Com ele foram encontrados 13 bilhetes e 752 reais em espécie.

O flagrante ocorreu próximo aos guichês da Internacional Travessias, concessionária que opera o sistema, no bairro de Água de Meninos, em Salvador.

A ação aconteceu quando Policiais Militares (PMs) faziam ações preventivas na região, por conta da véspera de feriado, quando decidiram abordar o homem. Conforme a PM, ele confessou realizar o comércio irregular e foi apresentado na 5ª DelegaciaTerritorial (DT) de Periperi.

