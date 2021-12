Camarotes e trios vão contar com policiais infiltrados durante Carnaval

Os camarotes e os acessos aos trios elétricos do Carnaval de Salvador 2019 vão contar com policiais infiltrados atuando na prevenção e repressão de crimes durante a folia.

De acordo com a secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), na tarde desta sexta-feira, 22, representantes das Associações dos Camarotes e dos Blocos de Carnaval se reuniram com o secretário da Segurança Maurício Teles Barbosa, para compartilhamento do esquema para a festa.

Entre os alinhamentos acertados pelos dois setores, foi definida a abertura dos espaços privados do Carnaval para a presença de policiais em situações de risco ou em casos preventivos.

