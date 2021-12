Camarotes e praticáveis são desmontados nos três circuitos da folia

Pouco mais de duas semanas após o fim do Carnaval, os circuitos da folia já estão quase totalmente desmontados. Nesta quinta-feira, 24, apenas dois camarotes ainda retiram as estruturas, o Salvador, que fica em Ondina, nas proximidades da Avenida Adhemar de Barros, e o Camarote Guetho, que fica na área do antigo Clube Espanhol, na Avenida Oceânica.

Segundo determinação da Superintendência de Ordenamento e Controle do Uso do Solo do Município (Sucom), os donos de camarotes têm até esta quinta, 24, ou seja, 10 dias úteis contando a partir do fim da folia, para concluir a desmontagem. De acordo com a assessoria da Sucom, nesta sexta, 25, será realizada vistoria para conferir se o prazo foi cumprido. Quem desrespeitar a determinação municipal, pagará multa no valor de R$ 1.914,63 por dia de infração.

Estrutura metálica e madeirites do Camarote Salvador ainda se encontram espalhados na parte interna da via. De acordo com um operário do Camarote Guetho, que preferiu não se identificar, a previsão é terminar a desmontagem ainda hoje, no entanto, ele não soube informar quando a estrutura pública será consertada.

A Sucom determinou, ainda, que a restauração de vias e calçadas que tenham sido danificadas deve acontecer em, no máximo, 20 dias úteis. Em nota publicada no site do órgão, a Sucom garante que, ao término do prazo, vai realizar uma operação pente fino para verificar a situação dos passeios e cobrar os reparos necessários.

Na Barra, apenas o camarote Praieiros continua montado, mas como foi instalado em um prédio de alvenaria, não possui estrutura metálica a ser retirada. No Campo Grande, Avenida Sete, Corredor da Vitória, Barra e Pelourinho não há mais praticáveis montados. A Sucom licenciou neste Carnaval 51 camarotes e 39 praticáveis.

* Com redação de Giovanna Castro, A Tarde On Line

