Camarotes devem solicitar autorização de montagem até 15 de fevereiro

As empresas interessadas em montar camarotes para o Carnaval 2019 têm até o dia 15 de fevereiro para solicitarem autorização à Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), responsável pela fiscalização da montagem e funcionamento das estruturas do evento.

Os interessados devem comparecer na sede da pasta, no edifício Empresarial Thomé de Souza, na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), em Salvador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A lista completa com a documentação necessária para realizar o procedimento está disponível no site da Sedur.

Fiscalização

Para garantir a segurança durante a festa, profissionais estão realizando vistorias em todos os camarotes, além de orientarem todas as empresas em relação às regras para construção das estruturas.

Dentre os quesitos que são alertados, estão a obediência aos horários de carga e descarga de materiais e equipamentos, a não-ocupação dos espaços públicos, a exemplo de áreas como passeios, além do cuidado e da obrigatoriedade da recomposição de possíveis áreas danificadas em decorrência da montagem das estruturas. Os responsáveis também são alertados sobre os cuidados que devem ter durante o processo com os transeuntes.

