Camarote Expresso 2222 voltará para o Oceania em 2017

O badalado camarote Expresso 2222 voltará ao seu local de origem no Carnaval 2017, o prédio do edifício Oceania, em frente ao Farol da Barra.

A novidade foi divulgada no perfil do espaço vip no Instagram e compartilhado na conta do cantor Gilberto Gil, anfitrião do camarote ao lado de Flora Gil, mulher do artista.

Segundo o anúncio, a mudança se dará porque, no ano que vem, a boate do espaço será ampliada.

