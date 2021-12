Câmara de Salvador distribui uma tonelada de alimentos para famílias vítimas das chuvas

Após uma campanha que mobilizou a sociedade soteropolitana nas últimas semanas, a Câmara de Salvador, através do presidente da Casa, vereador Geraldo Júnior (SD), realizou a entrega de uma tonelada de alimentos arrecadados por vereadores e colaboradores das mais diversas iniciativas.

A ação desta quarta-feira, 4, ocorreu na localidade do Boiadeiro, no Parque São Bartolomeu, um dos locais mais afetados. Na comunidade, 346 famílias estão cadastradas em programa da prefeitura voltado a pessoas em vulnerabilidade.

O objetivo da medida foi auxiliar as famílias atingidas pela forte chuva que caiu na capital baiana no dia 26 de novembro e resultou em alagamentos em diversas localidades. “Arrecadamos uma tonelada de alimentos para ser distribuída a 346 famílias. Os vereadores de Salvador, independentemente de qualquer bandeira partidária, cuidam das pessoas que precisam de uma atenção mais especial. Nós continuamos arrecadando sem previsão de término”, disse em entrevista à imprensa no ato das entregas.

Os vereadores Toinho Carolino e Demétrio Oliveira também participaram da ação e ressaltaram a importância da Câmara de Salvador participar de maneira ativa no cotidiano do soteropolitano. Além dos edis, funcionários e voluntários auxiliaram no processo de distribuição.

