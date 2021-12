Câmara convoca 21 aprovados em concurso público

A Câmara Municipal de Salvador convocou mais 21 aprovados no concurso público, ultrapassando a meta inicial que previa o chamamento de outros 17 concursados até o final do ano. Com essa etapa, 38 novos servidores passam a fazer parte do quadro efetivo da Casa, que já convocou 17 pessoas este ano.

O edital de convocação nº 06/2019 foi publicado no Diário Oficial do Legislativo Municipal do dia 11 de novembro e os aprovados estão na fase de entrega de documentação e agendamento de exames médicos. A expectativa é que todos os 21 convocados sejam empossados ainda este ano nos cargos de assistente legislativo (nível médio) e analista (nível superior).

O concurso da Câmara de Salvador foi realizado em fevereiro de 2018 e ofereceu 60 vagas, sendo 26 para nível médio e 34 para nível superior, com reserva de 30% para negros e 5% para portadores de necessidades especiais.

