Câmara aprova plano de carreira dos professores municipais

A Câmara Municipal de Salvador aprovou na tarde desta quarta-feira, 26, o projeto que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) dos professores da rede municipal. Os vereadores aprovaram o projeto por unanimidade, após três semanas de tramitação na casa.

Os professores lotaram o plenário da casa legislativa e pressionaram os vereadores encarregados de votar o projeto que, dentre outros

pontos, aprovou a reserva de jornada, sem redução da remuneração.

"Só este ponto garante que os professores destinem um terço da jornada para preparar aulas, para pensar a educação. Com a aprovação do projeto, vamos terminar este ano letivo e continuar o próximo com muito mais entusiasmo", garantiu a diretora da APLB, Elza Melo.

Com a aprovação do plano de carreira, os docentes da rede municipal voltam nesta quinta, 27, ao trabalho. Eles haviam paralisado as atividades desde a última segunda, 24, para acompanhar a tramitação do projeto na Câmara.

A categoria também conseguiu reserva de jornada para coordenadores pedagógicos e ganhos de 2,5% a 7,5% por aperfeiçoamento profissional, dentre outros pontos.

Votação 'histórica'

O presidente da casa, Paulo Câmara (PSDB), classificou a votação como histórica. "Havia uma discussão desde 1997 e o projeto foi hoje aprovado após ser discutido à exaustão com o Executivo municipal", disse o vereador.

"Hoje tivemos um feito magistral. Os professores pararam quatro vezes para discutir este projeto", disse o vereador Hilton Coelho (PSOL).

A vereadora Aladilce Souza (PCdoB) ressaltou que os 63 artigos do projeto foram discutidos com os professores. "Mas poderíamos ter votado também hoje os projetos que atendem aos agentes de endemias e aos agentes comunitários de saúde", disse a comunista.

Os 3.500 agentes de saúde de Salvador querem a aprovação de projeto que aumenta de 35% para 37,5% a gratificação sobre o salário de R$ 692. "Isso foi uma promessa da campanha salarial de maio", disse Cléber Mascarenhas Bispo, da Associação dos Agentes Comunitários de Endemias de Salvador.

Paulo Câmara afirmou que esse projeto deve ser aprovado por unanimidade. "É questão de tempo", apontou.

