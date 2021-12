Câmara aprova isenção do ISS; ônibus novos entram em circulação nesta sexta

A Câmara Municipal de Salvador (CMS) aprovou nesta quarta-feira, 7, à isenção do imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) para os permissionários das empresas de ônibus de Salvador. A dedução de R$ 0,12 foi acordada por meio de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) entre a prefeitura, o Ministério Público do Estado (MP-BA) e as concessionárias.

Três emendas dos vereadores foram adicionadas ao texto enviado à Casa. A primeira, apresentada pelo vereador Edvaldo Brito (PSD), estabelece a obrigatoriedade das empresas de ônibus de informar, através de dados e fatos, o cumprimento das obrigações acordadas no TAC, sob pena de perda da isenção do ISS.

A segunda emenda, de autoria do vereador Henrique Carballal (PV), prevê a criação de uma comissão especial para realização de auditoria no sistema de transporte público de Salvador. A terceira, de autoria do vereador Sidninho (PTN), exige que as empresas comprem apenas veículos com ar-condicionado.

Os vereadores Marta Rodrigues (PT), Silvio Humberto (PSB), Aladilce (PCdoB) e Marcos Mendes (PSOL) votaram contra a isenção. “Apresentamos emendas que pediam passe livre para estudantes, idosos a partir de 60 anos e para pessoas com doenças graves, como câncer e HIV. Há pessoas que abandonam o tratamento por falta de dinheiro para ir buscar o remédio ou ir ao médico. Eles negam as emendas. Como posso dar uma isenção apenas para beneficiar as empresas de ônibus?”, questionou Marta.

O prefeito ACM Neto comemorou a aprovação, traduzida por ele como um ganho para cidade, e anunciou que, a partir de sexta, 9, Salvador terá ônibus com ar-condicionado em circulação.

