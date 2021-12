Calor intenso antecipa os efeitos do Verão

Com temperaturas batendo na casa dos 33 graus em diversos pontos de Salvador, o verão, que tem início ainda no próximo dia 22, já é sentido na pele e nos termômetros espalhados pela cidade. As altas temperaturas e a sensação de forte calor, comuns para esta época do ano, acabam chegando como bênçãos para uns e martírio para outros.

Tendo de trabalhar vestido em terno e gravata, o advogado Henrique Trindade Filho, 28 anos, diz que não é fácil enfrentar o calor.

"Parece que o calor vem começando mais cedo e piorado. Sempre que possível, a gente recorre ao ar condicionado, tira o terno, arregaça as mangas da camisa. Além disso, durante o verão, a obrigatoriedade do uso de terno e gravata é amainada, o que também é uma grande ajuda", salientou o advogado.

Apesar de Salvador contar com a brisa marinha e com vários pontos arborizados, a expectativa é que a sensação de quentura se mantenha até o fim da estação.

De acordo com a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Cláudia Valéria, a tendência é que se tenha um verão típico com temperaturas se mantendo na casa dos 30°C.

"A temperatura começou a aquecer agora, por isso, até o momento o calor está no mesmo padrão do ano passado. A gente só vai poder fazer uma análise mais detalhada no decorrer da estação. Mas a previsão é de que as temperaturas variem entre 31 e 33 graus", afirmou Cláudia Valéria.

Boa parte dos baianos e turistas opta pela Praia do Porto da Barra nesta época do ano || Ag. A TARDE

Estratégia

Protegendo-se do sol com uma sombrinha, a vendedora Juliana de Jesus, 29 anos, disse que para andar com a filha de 7 meses pela cidade é necessário se hidratar o tempo inteiro. "A gente já bebeu mais de 12 garrafinhas de água gelada hoje".

Para enfrentar o mormaço e o suor, no entanto, há quem diga que só recorrendo à ajuda divina, como a freira da fraternidade Combatentes na Fé, irmã Caridade. Vestida de hábito na cor preta, diz que, às vezes, é preciso rezar para que o calor seja amenizado.

"Não é fácil estar vestida nessas roupas, mas, pelo chamado de Deus e pelo amor às pessoas, nós suportamos. Porém, se eu disser que não sinto calor, estarei mentido. Agorinha mesmo eu pedi que o Senhor mandasse uma brisa pra refrescar a gente", disse a freira enquanto tomava água de coco.

No Porto da Barra, de passeio por Salvador, a terapeuta tântrica Amanda Machado recorre a elementos mais terrenos para arrefecer o calor. Segundo ela, o sol da Bahia é sempre bom, especialmente quando se está perto do mar. "O bom da Barra é que a temperatura do mar é boa, não tem muita onda. Eu gosto muito do calor e do mar daqui, dessa praia, do mergulho", disse.

Vantagem

O vendedor ambulante de picolés Luciano Pires Rodrigues, 31 anos, por exemplo, aproveita o calor para vender sua mercadoria entre a rua Carlos Gomes e o bairro da Barra. Segundo ele, com o aumento da temperatura houve também um aumento significativo nas vendas.

"Só hoje eu já fiz quatro viagens para reabastecer o isopor. Com o tempo assim, as pessoas aproveitam pra se refrescar e a gente pra trabalhar. Até agora consegui vender 60 picolés e estou indo buscar mais 30", disse empolgado.

Já no bairro Nazaré, no centro da cidade, quem comemora o forte calor é o vendedor de água de coco Frederico Bruno. Trabalhando há 16 anos próximo ao Fórum Ruy Barbosa, ele diz que a estação ajuda a alavancar o lucro. "Perto do verão, quando começa a esquentar, as vendas sempre melhoram, porque com a quentura a gente consegue vender mais e, apesar do recesso do Fórum, a gente sempre consegue trabalhar".

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

