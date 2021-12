Calendário de pagamento do Salvador por Todos termina nesta sexta

O calendário de pagamento da sétima parcela do auxílio de R$ 270 do programa Salvador por Todos feito a trabalhadores informais, individuais e pessoas em situação de rua cadastradas no município termina nesta sexta-feira, 16.

Contudo, os contemplados podem efetuar os saques em até 90 dias. O montante começou a ser disponibilizado no dia 2 de outubro, de acordo com um cronograma definido por ordem alfabética. Os últimos benefícios são aqueles com nomes iniciados pelas letras S, T e U, V, Y, X, Z, K, W.

A iniciativa da Prefeitura, que já contemplou mais de 37 mil pessoas na capital baiana, poderá ser ampliada até dezembro, conforme lei aprovada pelos vereadores e sancionada pelo prefeito ACM Neto.

Impactos

A titular da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), Juliana Portela, ressalta a importância do programa durante esses setes meses.

“A pandemia causou muitos impactos econômicos e sociais, em função do distanciamento e do isolamento. O benefício tem assegurado uma renda mínima aos trabalhadores informais e suas famílias”, disse.

Orientações

Antes de sacar o valor de R$ 270, o beneficiário deve acessar na internet o endereço, digitar o CPF ou Número de Identificação Social (NIS) e verificar se possui direito a receber e quando pode sacar a quantia.

No ato do saque, os beneficiários devem apresentar o documento de identidade e um dos seguintes cartões: Primeiro Passo, Cartão Cidadão ou do Bolsa Família. Quem não possui nenhum destes precisa se dirigir ao atendimento de balcão, em qualquer agência da Caixa, portando o número do NIS e documento de identidade.

Quem tem direito

As categorias contempladas são: baianas de acarajé, ambulantes, feirantes, camelôs, barraqueiros, baleiros, guardadores de carro, recicladores, taxistas, motoristas de aplicativos e mototaxistas – no caso dos três últimos, com idade superior a 60 anos.

A partir desta sétima parcela, pessoas em situação de rua cadastradas nos pontos de distribuição de alimentos também recebem os R$ 270.

