Calcinha Preta lota shopping com a volta de Silvânia e Paulinha

“Aha, uhu, a calcinha é nossa”, assim a banda Calcinha Preta foi recebida pela multidão de fãs que os aguardava na praça de alimentação do Salvador Norte Shopping, na última quarta-feira (22). Relembrando os sucessos dos anos 2000, o pocket show que foi aberto para o público, faz parte da divulgação que anuncia o retorno das cantoras Silvânia Aquino e Paulinha Abelha, integrantes da antiga formação.

A apresentação que durou apenas uma hora conseguiu lotar o Norte Shopping e estremeceu as estruturas do local. Para a banda, está de volta à cidade onde o primeiro DVD foi gravado é extremamente importante. “Estamos muito felizes de está aqui em Salvador, nossa segunda casa. Poder retornar a essa banda maravilhosa e contar com o apoio desse público ‘retado’ aqui da Bahia, me enche de alegria”, revelou a vocalista Silvânia.

Ao longo dos 23 anos de carreira, a banda é dona de hits que estão até hoje na boca do povo, como, “Cobertor”, “Hoje À Noite” além da música que virou tema de novela, “Você Não Vale Nada, Mas Eu Gosto de Você”.

E não param por ai, os cantores informaram que vem coisa. “Estamos programando um novo DVD e vai ser só sucesso”, comentou Daniel Dial. Atualmente a formação conta com Silvânia, Paulinha, Daniel, Bel Oliver e Ana Gouveia.

O primeiro a anunciar a volta das cantoras nas redes sociais foi o humorista Carlinhos Maia. “Eu sou daqueles que jamais esquece as lembranças, e uma das coisas que mais amava assistir era Calcinha preta. Acabei de saber que essas duas rainhas do forró irão voltar pra calcinha, meus olhos enchem de lágrimas”, revelou. Para a loucura dos fãs a banda respondeu a postagem. “É verdade @carlinhosmaiaof também estamos felizes”, completou.

