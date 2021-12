Calçada no entorno da Uneb oferece risco aos pedestres

Dalva dos Santos, de 64 anos, andava pela calçada na Estrada das Barreiras, Cabula, no entorno da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), e por conta das crateras e pedras soltas tropeçou, caiu e se machucou. O caso ocorreu recentemente e provocou alguns arranhões.

"Não foi nada grave, mas é preocupante. As pessoas mais velhas são as mais prejudicadas, pois qualquer tropeço pode provocar uma queda", critica. Esta é uma das áreas ainda não beneficiadas pelo programa Eu Curto Meu Passeio, da prefeitura. O programa tem a meta de recuperar 120 km de calçadas até o final do ano. Apesar de estar em melhor situação, o passeio da rua Silveira Martins, também no Cabula, tem alguns trechos com buracos.

Segundo a Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom), a responsabilidade pela recuperação das calçadas no entorno da Uneb é da própria instituição. A Sucom informou que a Uneb já foi notificada para promover o reparo dos passeios.

Em nota, a instituição de ensino diz: "É de responsabilidade da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) a manutenção das calçadas no entorno do Campus I, no bairro do Cabula, em Salvador. A instituição informa que já está tomando as providências necessárias para realização do serviço de requalificação das calçadas".

Perigo

Enquanto a reforma não vem, os moradores da região e estudantes da Uneb são prejudicados. Com os buracos e pedras soltas, muitas pessoas acabam saindo do passeio e se arriscando na rua. O perigo é potencializado pelo fato de a Estrada das Barreiras ter intenso movimento de veículos, inclusive de ônibus.

"Esse é um problema antigo. Temos que andar na rua às vezes porque estas pedras podem causar estrago", disse o marinheiro Cláudio Silva, 43. "Com crianças, é ainda mais delicado, devemos redobrar a atenção". A situação no local se complica ainda mais com a chuva, quando a lama e o lixo acumulados se juntam às pedras e escondem os buracos.

Segundo a Sucom, cerca de 140 km de passeios já foram notificados, entre eles os do entorno da Uneb. As notificações já superam a meta inicial de 120 km. "São mais de 120 ruas e avenidas com grande fluxo de pedestres, vistoriadas em 38 bairros", comunica. Até o momento, foram 101 km de passeios recuperados, sendo 66 km privados e outros 35 km públicos. A estimativa é que até o fim das ações os investimentos municipais cheguem a R$ 20 milhões.

Proprietários

De acordo com o Código de Polícia Administrativa (Lei 5503/99), a responsabilidade pela manutenção e limpeza das calçadas é do proprietário do imóvel, seja particular ou um ente público. Caso o proprietário notificado não faça os reparos no prazo determinado, a prefeitura faz a obra e cobra dele o valor gasto, acrescido de multa de 30%.

Segundo a Sucom, as obras executadas contam com reconstrução de passeios planos e antiderrapantes, em concreto lavado, de boa resistência e baixo custo, ou com paralelepípedos. A ação também engloba a implantação dos pisos táteis e rampas para garantir acessibilidade e mobilidade a qualquer pessoa.

adblock ativo