Calabar recebe Biblioteca Móvel com releituras

O Calabar recebeu na manhã deste domingo, 19, mais uma visita da Biblioteca Móvel. O projeto, que é da Fundação Pedro Calmon/Secretaria da Cultura, levou o professor e escritor Jorge Conceição ao bairro para fazer uma leitura do seu livro Boi Multicor. A história é uma reconstrução da canção de ninar "Boi da Cara Preta", mas, desta vez, com "bois" de caras coloridas.

"A cantiga antiga faz críticas à cor preta. O boi é feio, pega as crianças que têm medo de careta. Já no meu trabalho, são caras coloridas. Há a lilás, a azul, a verde, além da preta, que dessa vez é bela, a branca e a albina. Eu ensino às crianças que todas as cores trazem paz, e ninguém deve se sentir inferior ou superior", explica Jorge.



Antes de começar a leitura, a ajudante do escritor, Michele Lima, fazia pintura nas crianças, que adoraram a brincadeira. "O ônibus chega e a gente já vem correndo", conta Ariane da Silva, de 8 anos. Já o amigo Paulo César, 10, afirmou preferir a "hora de contar a história".

Conceição, que é geógrafo e ensinou mais de dez anos em universidades como a Católica, Uneb e UFBA, explica a importância que o projeto tem para as crianças: "A periferia é carente com leitura, com comida, com teto. Os conflitos vividos desviam os alunos do ensino, mas nós conseguimos, através dessa iniciativa, dar a eles um reforço escolar e um incentivo à leitura".

Projeto - A Biblioteca Móvel leva todos os domingos uma leitura para um bairro de Salvador. Participam, além do Calabar, o Dique do Tororó, Nova Constituinte, Calabar e Abaeté. Durante a semana, outras localidades recebem o ônibus biblioteca, para atividades como jogos recreativos, consultas ao seu acervo e empréstimos de livros. São elas: Pau da Lima e Cajazeiras X (na segunda-feira), Chapada do Rio Vermelho e Liberdade (na terça-feira), Dom Avelar e Periperi (na quarta-feira), Plataforma e Fazenda Grande III (na quinta-feira) e Fazenda Coutos (na sexta-feira), das 8h30 às 16h45.

Aline Lemos, que é da Fundação Pedro Calmon, contou que, no primeiro momento, há uma ajuda para às crianças escolherem os livros para pegarem emprestado. "Depois, elas já criam intimidade com os autores favoritos, e vêm à procura deles".

Entre os livros preferidos pelas meninas, estão O Fantástico Mistério de Feiurinha e O Primeiro Amor de Laurinha, de Pedro Bandeira. Já os garotos preferem Eles Morrem, Você Mata, Cuidado, Não Olhe Para Trás e Eu, Detetive: O Caso Do Sumiço, todos de Stella Carr.

