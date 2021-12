Cajazeiras terá três novas creches e pré-escolas até 2016

Cajazeiras receberá a quarta e quinta unidades do projeto Creche e Pré-escola Primeiro Passo até 2016. As ordens de serviço para a construção das estruturas foram assinadas pelo prefeito ACM Neto nesta quinta-feira, 5, durante cerimônias realizadas nos locais que receberão as unidades.

As novas creches e pré-escolas contarão com investimento de R$ 2 milhões cada e terão capacidade para atender 405 alunos de 0 a 5 anos. As estruturas, padrão em todas as 31 a serem implantadas em diversos pontos da cidade, têm 783m² de área construída e são compostas por 10 salas de aula, brinquedoteca e biblioteca, refeitório, sanitários, sala da direção, sala dos professores, área de lazer e acessibilidade, dentre outros itens.

Todas unidades do Primeiro Passo fazem parte do Programa Combinado e são fruto de parceria entre a Prefeitura e os shoppings da capital baiana, com investimento total de R$ 100 milhões.



Outras obras

O prefeito ACM Neto anunciou a construção do primeiro hospital municipal de Salvador, que terá investimento de R$ 120 milhões exclusivamente da Prefeitura, além da reconstrução da Escola Municipal de Cajazeiras X, que terá as obras iniciadas em dezembro.

ACM Neto falou também da entrega do Mercado Municipal de Cajazeiras e a ligação viária entre Cajazeiras X e VIII. Outra ligação viária, desta vez a de Cajazeiras XI/Valéria/BR-324, tem previsão de entrega para até o primeiro semestre de 2016.

