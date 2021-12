Cajazeiras recebe serviços gratuitos para crianças

A 'Feira Criança e Comunidade' vai oferecer serviços gratuitos de utilidade pública e atividades de recreação em homenagem ao Dia das Crianças no bairro de Cajazeiras X, nesse sábado, 10.

A ação vai acontecer no Campo da Pronaíca, das 9h às 16h. Além de emissão de documentos, exposição de animais e biblioteca móvel, haverá uma programação voltada para o cuidado da saúde infantil.

A população pode doar brinquedos para serem entregues no dia do evento na sede temporária das Voluntárias, no Palácio Rio Branco, na Praça da Sé, sexta-feira, 9.

