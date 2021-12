Cajazeiras recebe mutirão para reconhecimento de paternidade

O bairro de Cajazeiras recebe, a partir desta segunda-feira, 3, um mutirão de reconhecimento de paternidade. O evento é promovido pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), em parceria com o Ministério Público do Estado (MPBA), por meio do Núcleo de Promoção da Paternidade Responsável (Nupar).

Para participar, os pais devem apresentar os próprios documentos de identificação, como carteira de identidade (RG) e CPF, além dos documentos da criança, como certidão de nascimento ou carteira de identidade e, quando possível, um comprovante de residência do pai. Este último documento não é obrigatório. O atendimento é realizado sempre das 8h às 12h, no posto do SAC em Cajazeiras, com a presença de assistentes sociais na unidade para receber as famílias.

"Essa ação é para facilitar o acesso aos serviços do núcleo e serve para todos. Estamos prontos para atender casos de reconhecimento espontâneo de paternidade, situações em que pai faleceu, está preso ou ainda aqueles pais ou mães que têm dúvidas. Nesses casos, uma parceria com a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social [SJDHDS], permite, inclusive, que façamos o exames de DNA gratuitamente. Ou seja, procuramos solução para todos os casos”, explicou, por nota, a coordenadora do Nupar, promotora de Justiça Joana Philigret.

O núcleo funciona na Avenida Joana Angélica, em Nazaré, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Para mais informações, o Nupar disponibiliza os telefones (71) 3321-2882 / 3321-2931

