Cajazeiras ganha quase 4 mil pontos de luz em LED

Os oito bairros de Cajazeiras - II, IV, V, VI, VII, VIII, X e XI - ganharam nova iluminação através do programa municipal Iluminando Nosso Bairro. A entrega da iniciativa foi feita em cerimônia simbólica na noite desta segunda-feira, 4, na Arena Pronaica, em Cajazeiras X, com as presenças do prefeito Bruno Reis; da nova titular da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), Marise Chastinet; e do diretor de Serviços de Iluminação Pública (Dsip), Júnior Magalhães, dentre outros gestores.

No total, são 3.910 pontos de luz em LED, distribuídos em 646 ruas. O investimento foi de R$4,5 milhões e a ação proporciona não apenas conforto, mas também aumenta a sensação de segurança dos moradores.

O prefeito ressaltou que este é um dos programas de maior sucesso de Salvador. Tanto que, em diversos lugares, as pessoas pedem o que passaram a chamar de "iluminação branca" na rua onde mora. "O Iluminando Nosso Bairro já abrangeu cerca de 70% da cidade e, até o fim deste ano, Salvador será uma das únicas cidades do país a estar 100% iluminada em LED. Ou seja, todas as localidades serão contempladas", declarou Bruno Reis.

