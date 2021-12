Cajazeiras ganha nova máquina de recarga do Salvador Card

Mais uma máquina de autoatendimento de recarga do Salvador Card começa a funcionar nesta segunda-feira, 21. O equipamento será instalado na Prefeitura-Bairro de Cajazeiras. Essa será a 27ª máquina a funcionar em Salvador.

As máquinas oferecem a opção de crédito tanto para estudantes como para quem utiliza o Bilhete Avulso. "Estamos facilitando a vida dos estudantes e usuários do Bilhete Único para estimular o uso da meia passagem. Com as máquinas de autoatendimento, vamos oferecer à população mais uma opção para recarga e, assim, eles evitam imensas filas. As pessoas passam a ter o acesso a esse serviço sem precisar sair do seu bairro ou região", ressalta o secretário de Mobilidade, Fábio Mota, por meio nota.

As 26 máquinas de autoatendimento estão localizadas nos seguintes pontos: Estação da Lapa (8 unidades), Iguatemi (5), Comércio (5), Cajazeiras (2), Periperi (1), Prefeitura-Bairro do Subúrbio (1), Prefeitura-Bairro de Pau da Lima (1), Prefeitura-Bairro do Cabula (1), Prefeitura-Bairro da Cidade baixa (1) e na Universidade Unijorge (1). As próximas máquinas a serem instaladas, além de Cajazeiras, serão na Prefeitura-Bairro de Itapuã e no Campus da Universidade Federal da Bahia (UFBa), em Ondina.

O próprio usuário pode fazer a auto recarga do cartão sem precisar do auxílio de funcionários. O funcionamento é semelhante ao dos aparelhos automáticos utilizados para a comercialização de bebidas e lanches. O usuário pode inserir somente notas de R$ 5, R$ 10, R$ 20 ou R$ 50, introduzindo no aparelho sempre o valor exato que se deseja recarregar, pois a máquina não retorna troco.

