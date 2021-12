Cajazeiras e Itapuã lideram denúncias por poluição sonora em Salvador

Entre os meses de dezembro do ano passado e fevereiro de 2018, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) realizou 66 operações de combate à poluição sonora e os bairros considerados mais barulhentos de Salvador são Cajazeiras, com 409 queixas, em segundo lugar aparece Itapuã com 407 denúncias.

Ainda de acordo com a Semop, o ranking segue com os bairros de Boca do Rio, totalizando 365 denuncias, Liberdade, com 351 e Fazenda Grande do Retiro, somando 291. As 66 operações resultaram em 142 notificações, 138 apreensões e 235 equipamentos capturados.

No ranking de denúncias, em sexto lugar fica o bairro da Pituba, com 289 queixas, Pernambués, com 272, Uruguai, 256, Paripe, 254. e Rio Vermelho, com 248 reclamações.

A maior parte das queixas são de veículos automotivos, cerca de 34% das denúncias, seguido de residências, bares, restaurantes e casas de evento.

Multa

Depois do julgamento, é aplicada a multa, que varia de acordo com os decibéis excedentes e fica entre R$ 813 e R$ 135 mil, e após esse processo é feita solicitação de retirada.

Lei do Silêncio

De acordo com a Lei 5.354/98, o volume permitido entre 7h e 22h é de 70 decibéis, e de 60 decibéis das 22h às 7h. A fiscalização acontece mediante denúncia pelo Fala Salvador, no telefone 156. Os equipamentos apreendidos são levados para o depósito do município.

