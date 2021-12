Caixas eletrônicos são roubados no campus da Uneb no Cabula

Por volta das 18 horas de segunda-feira, 23, cerca de 10 homens armados renderam os seguranças do campus da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) no bairro do Cabula e arrombaram dois caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal.

Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), os bandidos usaram um maçarico para romper a estrutura dos cofres.

O valor levado pelos bandidos ainda não foi divulgado. A 15ª delegacia, que atende o bairro, investiga o caso.

adblock ativo