Caixas eletrônicos são explodidos em Ibititá

Bandidos explodiram caixas eletrônicos de uma agência do Banco do Brasil no município de Ibititá (a 504 km de Salvador), na madrugada desta terça-feira, 29.

De acordo com a Polícia Militar (PM-BA), o ataque ocorreu por por volta das 3h40, quando 12 homens fortemente armados invadiram a cidade.

A explosão deixou a agência parcialmente destruída. A PM não soube informar se o grupo conseguiu levar alguma quantia em dinheiro. Até as 9h20, nenhum suspeito havia sido preso.

Neste ano já foram registrados 208 ataques a banco na Bahia. Entre as modalidades praticadas estão 132 explosões, 18 arrombamentos, 16 assaltos e 43 tentativas frustradas.

