Caixas eletrônicos são detonados em supermercado na Paralela

Dois caixas eletrônicos do Banco do Brasil foram explodidos na madrugada desta quarta-feira, 20, no Extra da Avenida Paralela, em Salvador, de acordo com informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom).

Segundo a polícia, quatro homens chegaram em um Vectra cinza pelos fundos do supermercado e detonaram os equipamentos, que ficam no subsolo do prédio. A ação dos criminosos aconteceu por volta das 3h30.

Após explodirem os equipamentos, os assaltantes fugiram levando o dinheiro. Ainda não há informações sobre a quantia roubada. Ninguém ficou ferido na ação.

