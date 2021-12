Caixas eletrônicos são arrombados na Mata Escura

Dois caixas eletrônicos localizados dentro de um supermercado no bairro da Mata Escura, em Salvador, na rua Itazil Benício, foram arrombados na madrugada desta quinta-feira, 17. De acordo com a Superintendência de Telecomunicação das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o dinheiro que estava nos equipamentos foi levado.

Policiais da 48ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) estiveram no local e informaram que um veículo, modelo voyage prata, foi deixado no local do crime.

Ainda não há informações sobre os autores do crime.

