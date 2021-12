Caixa eletrônico é arrombado no bairro do Costa Azul

Um caixa eletrônico da agência do Banco do Brasil, localizado na rua Arthur de Azevêdo Machado, no bairro Costa Azul, foi arrombado por volta das 6h20 desta segunda-feira, 1º.

Uma viatura da Polícia Militar foi deslocada para o local, mas nenhum bandido foi encontrado. Não há informação se algum dinheiro foi levado.

