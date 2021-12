Caixa eletrônico é arrombado em supermercado do IAPI

Um grupo com cerca de 10 homens armados arrombou, na madrugada desta terça-feira, 21, o caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal do supermercado Bompreço, localizado no bairro do IAPI, em Salvador.

Conforme as informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), por volta das 3h40, os criminosos chegaram ao local, armaram e acionaram os explosivos, arrombando o terminal. O valor levado não foi divulgado.

Uma guarnição da Polícia Militar (PM) está no local. Até as 7h50, ninguém havia sido preso.

O mesmo supermercado já foi alvo de arrombamento de caixa eletrônico no último dia 7 de janeiro. Na ocasião, o caixa violado foi do Banco do Brasil.

De acordo com as informações do Sindicato dos Bancários, nos primeiros sete meses do ano já houve 126 ataques a bancos.

