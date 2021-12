Caixa eletrônico é arrombado dentro do prédio do Ministério da Agricultura

Um caixa eletrônico do Banco do Brasil que fica dentro do prédio do Ministério da Agricultura, no Largo dos Aflitos, em Salvador, foi alvo de bandidos na manhã deste sábado, 20. Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), os criminosos utilizaram maçarico para arrombar o equipamento.

O chefe de administração do órgão, Celso Bonfim, informou que os criminosos chegaram a render o vigilante durante a ação criminosa. "Eles renderam o nosso vigilante, roubaram a arma e também renderam o pessoal que está trabalhando na obra da sede, que se encontra em reforma".

Ele informou que não estava no local quando o crime aconteceu. "Eu não estava aqui ainda. Quando a ação aconteceu, os funcionários me ligaram e vim logo pra cá, para poder tomar a frente da situação e entrar em contato com a polícia", declarou.

Ainda segundo Celso, não há detalhes sobre quanto de dinheiro foi roubado do equipamento. "Ainda não há informações sobre o valor que foi roubado. Estamos esperando a Polícia Federal chegar no local para fazer as investigações", concluiu.

*Estagiária sob a supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales

