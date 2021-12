Caixa Cultural oferece oficina de dança afro para deficientes auditivos

Acontece neste sábado, 24 , a oficina gratuita "Vibrações d'África", com aulas de dança afro exclusivas para pessoas com deficiência auditiva. Ao total, serão disponibilizadas 20 vagas para adolescentes a partir de 14 anos. As aulas serão realizadas na Caixa Cultural Salvador das 14h às 16, e será promovido pelo programa educativo Gente Arteira.

O workshop pretende levar aos deficientes auditivos, passos de dança africana ocidental, através da mediação de intérprete de libras. Os ritmos inclusos na oficina serão Dancehall, Hip Hop e Reggaton além de danças folclóricas da África Ocidental.

As inscrições serão realizadas presencialmente, estendendo-se até o dia da oficina. O critério de seleção será o da ordem dos inscritos.

adblock ativo