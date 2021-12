Cai a procura por itens para caruru de Cosme e Damião

Desde que começou a trabalhar com a mãe na loja do Mercado do Rio Vermelho que Uemerson Cruz não vê um movimento tão baixo na véspera de São Cosme e Damião. A lojinha, que leva o nome dos gêmeos santos, estava praticamente vazia na tarde desta segunda-feira, 26.

O lojista comentou que a procura por itens como azeite de dendê, camarão seco, castanha e farinha aumentou no mês de setembro, como de costume, mas menos do que há dois anos.

"A procura era bem maior, tanto que a gente tinha três, quatro funcionários na loja. Hoje, além de mim e minha mãe, temos um funcionário. As pessoas estão apertando o cinto, deixando de fazer festa grande. Quem compra hoje é só para fazer um caruru simples, ou só para os sete meninos", disse.

Uemerson também acredita que outros fatores, como a greve dos bancários e a alta do preço do camarão (o quilo custa até R$ 60 em algumas lojas) tenham contribuído para a menor procura da clientela.

Camila Hora, da loja Caruru Caruru, tem uma terceira teoria: para ela, os devotos de São Cosme e Damião anteciparam a festa em família para o fim de semana passado.

"Normalmente, não vejo tanto movimento na véspera de São Cosme e Damião, só os clientes que chegam para comprar o que faltou. Cliente que faz festa normalmente compra antecipado. Especialmente neste ano, que muita gente deve ter feito a festa no fim de semana. Quinta-feira, sexta e sábado foram os dias com mais gente", pontuou.

Ainda assim, algumas pessoas resolveram de última hora fazer o caruru para os meninos santos. Foi o caso da professora aposentada Lícia Silva Santos, que acabou saindo do mercado com o "kit completo".

"Todo ano, eu faço o caruru para a família, mas dessa vez vai ser mais simples, porque caruru grande só faz quem tem dinheiro. Deixei para comprar as coisas hoje por causa do tempo, mesmo, mas acabou sendo bom. O quiabo está bem verdinho, valendo a pena", explicou.

Na semana passada, o Procon divulgou pesquisa de variação de preços nos itens tradicionais do caruru, com o nome Operação Cosme e Damião. O órgão visitou estabelecimentos nos bairros da Calçada, Rio Vermelho e na região da avenida Vasco da Gama.

Os produtos com maior diferença de tarifação foram a castanha (o quilo variou entre R$ 20,78, no Bompreço, e R$ 78,98, no Centro Sul) e o leite de coco (vidro de 500 ml), que variou entre R$ 5,05, no Mercantil, e R$ 13, no boxe Koisas da Bahia, no Mercado do Rio Vermelho.

Programação religiosa

Quem não vai comer caruru pode comemorar o Dia de São Cosme e Damião de outra forma. A Arquidiocese de Salvador celebra, nesta quarta, 28, missas especiais em homenagem aos santos.

Os trabalhos começam às 5h da manhã, com alvorada festiva, e as missas são às 6h, 7h, 10h, 12h, 15h30 e 18h. O ponto alto será a missa das 8h30, presidida pelo arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, dom Murilo Krieger. Para encerrar, uma procissão sai da matriz às 17h.

