Cafeteria em Salvador recebe mais uma edição de Boozy Brunch

A cafeteria Coffeetown Salvador, abre suas portas para a celebração de um ano de inauguração neste sábado, 12, e domingo, 13. O espaço recebe ainda mais uma edição especial do seu tradicional Boozy Brunch e contará com uma equipe e sua linda bike no Biergarten Salvador.

No primeiro dia, das 10 ás 14h, ocorrerá uma tradicional mesa coletiva onde oferecerá diversas variedades inspiradas nas cafeterias norte-americanas em formato buffet livre. Já no segundo dia, a partir das 15h terá uma oferta de produtos exclusivos.

Um dos destaques será o Cold Brew, conhecida pelo preparo simples que ganhou o paladar do mundo e do Brasil, mais recentemente. A bebida é um café de extração a frio, ou seja, “passado” com água fria e que, por isso mesmo, acaba sendo mais refrescante e a pedida perfeita para o evento.

Além disso, serão encontrados no local sucos detox, café filtrado e delícias como croissant, pain au chocolat, pão de queijo, brownie e cookie, garantindo que o domingo seja também bastante doce.

adblock ativo