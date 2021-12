Cães sentem falta de donos mortos em tragédia na San Martin

Sobreviventes, assustados e agora sem donos. Essa é a nova realidade de Morena e Pelé, dois cães que eram de Zenaide Dias e Sivaldo Filho, mãe e filho, vítimas do deslizamento de terra que aconteceu na segunda-feira, 27, na localidade do Barro Branco, na avenida San Martin.

Acuada e chorando o tempo todo, Morena não sai do mato e não come, segundo moradores da região. Já Pelé, sem rumo, continua a andar pelo barro, na esperança de ver seu dono.

De acordo com Ana Lúcia Oliveira, vizinha das vítimas e dona de dois gatos, a população tenta ajudar os animais. "Eles estão muito assustados. Morena até ontem não saía do mato. Saiu hoje para comer", disse.

Ainda segundo a moradora, Morena estava com a família há cerca de 3 a 4 anos. "Ela era de rua, era maltratada e Zenaide pegou para criar", informou.

Os animais estão recebendo apoio dos vizinhos, mas continuam sem abrigo devido às condições que a localidade se encontra.

A moradora também está preocupada com os seus animais. "Eu não sei se vou poder levar eles para o hotel da prefeitura. Tem um, branquinho, que é surdo, não tenho onde deixar", contou.

A Federação Baiana de Entidades Ambientalistas Defensoras dos Animais (Febadan) se disponibilizou para ajudar de alguma forma esses animais. "Podemos entrar em contato com as famílias e vizinhos, e se for o desejo, indicar alguma ONG que possa pegar os animais ou realizar campanha de adoção", disse Fábio Viveiros, diretor da federação.

Fábio também se comprometeu a ligar para Ana Lúcia e, a depender da conversa com ela, agendar uma visita ao local. "Podemos falar com as pessoas que estão ajudando esses animais e marcar uma visita", afirmou.

A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza (Semps), para saber se as pessoas como Ana Lúcia, que têm animais, vão poder levá-los aos abrigos cedidos pela prefeitura, mas não obtivemos resposta.

Morena chora muito e não deixa ninguém tocá-la (Foto: Luana Almeida | Ag. A TARDE)

