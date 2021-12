Cães roubados no Caminho das Árvores são encontrados no Engelho Velho da Federação

Foram localizados na tarde desta quarta-feira, 28, na ladeira do Candira, no bairro do Engenho Velho da Federação, os dois cachorros da raça maltês que haviam sido roubados na manhã desta quarta, no Caminho das Árvores.

Os animais foram encontrados abandonados por um funcionário de uma oficina que fica naquela localidade. Um dos animais estava dentro de uma bolsa e o outro amarrado à bolsa.

Roubo

O roubo aconteceu por volta das 6h, quando a dona dos cães, Fabrícia Gallindo, passeava com os animais, nas proximidades de sua residência. Neste momento, dois bandidos armados se aproximaram da mulher, roubaram os cachorros e fugiram em seguida.

