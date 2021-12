Cães farejadores localizam ambulantes com drogas nos circuitos do Carnaval

Pequenas quantidades de drogas foram encontradas com ambulantes nos circuitos Dodô(Barra/Ondina) e Batatinha (Pelourinho), na noite deste domingo, 11.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os entorcepecentes foram localizados pelos cães farejadores do Batalhão de Choque da Polícia Militar, no portal de abordagem dos respectivos circuitos.

No primeiro flagrante o animal, apelidado de Ajax, encontrou quatro cigarros de maconha que estavam escondidos, no tabuleiro de um homem que comercializava doces. Já no Porto da Barra, o cachorro Toruck, achou outra quantidade de droga dentro de uma mochila, também com vendedor ambulante.

