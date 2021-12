Cães e gatos de Stella Maris são imunizados contra raiva

Moradores de Stella Maris têm até as 12h desta sexta-feira, 30, para vacinar animais de estimação contra a raiva, gratuitamente. A ação é promovida pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal da Saúde, que já registrou dois casos da doença este ano em Salvador.

A vacinação antirrábica ocorre no condomínio Petromar, na via C, próximo à sede da Associação Cultural e Esportiva de Stella Maris. A partir das 8h, técnicos do CCZ deverão iniciar a aplicação das vacinas em cães e gatos que não tiverem passado pela prevenção em prazo inferior a um ano.

Esta quinta-feira, 29, foi o primeiro dia da iniciativa, no distrito sanitário de Itapuã, que também engloba Stella Maris e Praia do Flamengo. A campanha oficial de vacinação será lançada no dia 20 de outubro, na região do subúrbio e em Itapagipe.

Subgerente de apoio e diagnóstico do CCZ, a médica veterinária Paula Caroso explica que a ação começou por essa área porque os bairros da região fazem parte da fronteira do município, onde a ocupação urbana tem provocado grande incidência de morcegos, possíveis transmissores da raiva.

Aprovação

O agente de aeroporto Pedro Henrique, 24, levou o cão Jerry, de oito meses, para tomar a primeira dose de vacina antirrábica, após ter sido adotado. Ele aplaudiu a iniciativa, mas sugere que ocorra "com mais frequência".

"É importante, por se tratar de uma questão de saúde pública, ainda mais para quem não condições de arcar com o custo da vacina", avaliou, antes de prosseguir. "Pena que a vacinação veio apenas no momento político, às vésperas das eleições", concluiu.

Morador local há 26 anos, e um dos responsáveis pela Associação Cultural, Sérgio Guimarães, 54, afirma não haver grande circulação de morcegos no bairro. "Mas é importante vacinar os animais por haver muitos bichos de estimação e crianças no bairro. Fazia tempo que isso não ocorria", frisa.

Nada de pânico

De acordo com a veterinária Paula Caroso, apesar dos dois casos registrados na capital - em Patamares e Piatã -, ambos transmitidos por morcegos, Salvador não vive uma epidemia da doença. "Não há motivo para pânico, mas é preciso tomar os cuidados necessários para evitar a propagação", disse.

Segundo ela, até este mês, os casos de raiva animal se mantiveram estáveis em Salvador, comparado com 2015, quando também foram computadas duas ocorrências. O último episódio em humanos, conforme informou, foi registrado no ano de 2004.

"A campanha oficial de vacinação está programada para o próximo mês, mas antecipamos nesse distrito sanitário de Itapuã por causa da incidência de morcegos positivos para raiva", explicou. "Além disso, é uma forma de proteger a fronteira do município", acrescentou Paula.

A veterinária ressalta que a população não deve sair à caça dos morcegos, que, além de protegidos por lei, são importantes para a manutenção do equilíbrio ecológico. "Eles são responsáveis por espalhar sementes de frutas e se alimentam de insetos", reforçou.

A veterinária do CCZ orienta a população a ficar atenta a morcegos que voam durante o dia e que costumam se bater em obstáculos. "Jamais devem ser pegos com as mãos", alertou. Em casos suspeitos, ela pede que se faça contato com o órgão municipal pelos telefones 3611-7331 ou 3611-7308.

