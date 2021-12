Cães de raça são levados do subúrbio ferroviário em 4 dias

Em quatro dias, um cão da raça shih-tzu e um filhote de rottweiler foram roubados no subúrbio ferroviário. Os dois casos foram registrados na 5ª Delegacia Territorial (Periperi), mas até agora os animais não foram encontrados. O caso mais recente ocorreu na noite de São João, quando o rottweiler Hulk foi levado no bairro Rio Senna.

A dona de casa Gilmara Oliveira Santos, 62, acredita que seu cãozinho foi roubado por um usuário de crack. "Hulk estava em casa. Em menos de 10 minutos, sentimos a falta dele e saímos para procurar, mas não achamos mais. Acho que ele passou pela cerca e alguém que estava rondando a casa pegou", relata.

Gilmara contou que saiu por volta das 20h e procurou o cão no bairro até as 4h do dia seguinte, mas não o encontrou. "Também já roubaram um pit bull meu", lembra a dona de casa. Ela conta que em apenas dois meses gastou mais de R$ 500 com vacinas, remédios e consultas veterinárias para o animal.

Mas o pior é a falta que Hulk faz para toda a família. "Meu marido está sem dormir", destaca. Sem Hulk, restou a companhia do vira-lata Pelé. "Hulk era seu amigo. Pelé tomava conta dele. Agora, ele não quer a ração e sai de casa frequentemente para procurar o companheiro", conta.

O titular da 5ª DT, Nilton Borba, afirma que o roubo dos dois cães no subúrbio terá a atenção da polícia. "Só tivemos esses dois casos este ano. É um crime raro", diz.

