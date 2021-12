Caderno especial discute desigualdades na vida de crianças

Os impactos das desigualdades com base étnico-racial na rotina de crianças é o tema da edição desse ano do caderno de A TARDE em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra. O especial, que circula na próxima quinta-feira, é a 12ª edição de um trabalho sistematizado e especializado, com excelência editorial e gráfica que já o tornaram referência no jornalismo brasileiro.

Os especiais acumulam premiações. O de 2009, intitulado Produtores de owó, venceu o Prêmio Banco do Nordeste, edição 2010, nas categorias Mídia Regional I e Mídia Impressa Nacional. Os homens que chamam os deuses pra terra, publicado em 2012, foi o vencedor do Prêmio Abdias Nascimento na edição do ano passado.

As reportagens do especial deste ano debatem os impactos sócio-econômicos de uma estrutura formada pela escravidão, mas também mostra ações afirmativas que têm sido essenciais para o combate ao racismo.

É o caso da Lei 10.639/2003 que estabelece o ensino de História da África e Cultura Afro-Brasileira nas escolas. Essa medida tem aberto espaço para desconstruir estereótipos e outras desigualdades produzidos pelo racismo.

As discussões no especial vêm acompanhadas de um projeto editorial e gráfico leve e lúdico, que tem o objetivo de informar divertindo. Para alcançar esse objetivo, a equipe responsável pelo material realizou um esforço para trazer inovações também na linguagem.

A principal referência é A Tardinha, suplemento infanto-juvenil de A TARDE, veiculado nas edições de sábado.

Interatividade

Como desde 2008 os especiais têm a preocupação de trazer dicas pedagógicas para aplicação do conteúdo em sala de aula, uma das inovações foi trazer a escola para a Redação do jornal.

Por meio de uma oficina foram selecionadas as estudantes Camilly Santos, 12 anos, e Gisele Machado, 10, da Escola Municipal Eugênia Anna dos Santos; e Leonara Santana, 9, e Renata Santana, 14, da Escola Municipal Parque São Cristóvão. As instituições são referência na aplicação da Lei 10.639/2003.

Durante três dias as meninas conheceram o processo de produção jornalística de A TARDE e participaram de atividades relacionadas ao tema do caderno, além de ter elaborado um texto que será publicado no especial.

Esse material está sendo enriquecido com depoimentos de crianças de países da África, como Angola e Moçambique, além de áreas da diáspora como Estados Unidos e França.

O especial também terá interatividade com o portal A TARDE, por meio da publicação de conteúdo relacionado no blog Mundo Afro, que está sendo reformulado. A ideia é, acompanhando a tendência infanto-juvenil de acesso à tecnologia, contribuir com material que conecta as plataformas digitais e impressa do Grupo A TARDE.

