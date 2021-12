Cadela Poodle é roubada no Cabula

Muitos comparam um animal de estimação com um filho, então imagine se ele é roubado? Foi o que aconteceu com a cadela Belinha da comerciária Nicole Gama. O cadela Poodle branca e champagne estava na porta de casa na Estrada das Barreiras, no Cabula, nesta terça-feira, 25, quando foi levada por um casal em uma moto preta.



"Ela saiu sem a gente ver, mas uma mulher que passava no local a segurou e ia entregar para um rapaz que reconheceu e disse que era Belinha. Na hora, uma moto ia passando e o casal disse que Belinha era deles e tomou da mão da mulher. Não deu tempo de nada", conta Nicole.



Ao perceber a situação, a comerciária ainda tentou localizar o casal, mas a dupla já tinha desaparecido. "Não conseguiram anotar a placa, mas disseram que a mulher tinha cabelo curto e o homem era magro".



O caso foi registrado na 11ª Delegacia de Tancredo Neves nesta quarta, 26, onde a família de Nicole foi informada que esse tipo de crime tem se tornado comum no bairro.



Abalada, Nicole diz que a cadela tem problemas de saúde. "Ela é doentinha, tem crise convulsiva e precisa Atomar seus remédios. Ela também não come qualquer coisa. É desesperador, a gente não saber como ela está, se estão tratando bem", diz a comerciária, lembrando que Belinha diariamente a recebia com festa quando ela chegava do trabalho e depois ficava na porta do seu quarto aguardando ela dormir.



Alvos



Outros casos de roubos de animais domésticos repercutiram na mídia em Salvador. Em março de 2014, dois shitzus foram roubados do dono no bairro do Itaigara. Após a divulgação, os animais foram recapturados e os assaltantes presos.



Em março deste ano, outro caso foi registrado. Um Pug foi roubado quando passeava com o dono na orla de Salvador. A polícia também localizou o criminoso e devolveu o cachorro.



Ajuda



Se alguém tiver informações sobre Belinha, pode entrar em contato com a família pelos números 9221-5995 (Nicole), 8864-3780 (Júnior) ou 9297-2197 (Ana Lúcia). A família oferece dar recompensa para quem ajudar, mas não informou o valor.

adblock ativo