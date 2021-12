Cadela é resgatada depois de ficar três dias presa em vala

Uma filhote de cachorro passou três dias preso em uma vala de cerca de 30 centímetros no bairro de Plataforma, em Salvador. A cadelinha foi resgatada na madrugada desta quarta-feira, 16, por uma equipe do Corpo de Bombeiros Voluntários da Bahia, conhecidos como Brigada K9.

Não há informações como o animal chegou no local, mas, depois que entrou no espaço estreito, a cadela não conseguiu retornar e ficou entalada entre duas paredes no fundo de imóveis. Os moradores relataram que na primeira noite, a filhote chorou muito por conta da chuva.

Resgate

A Brigada K9 foi acionada por protetores de animais que foram informados da situação na noite desta terça, 15. De acordo com o comandante da instituição, Emerson França, eles encontraram dificuldade no resgate. "Foi difícil porque o animal poderia ter falecido, se a gente não tivesse cuidado. Pensamos em cortar a parede, mas não foi necessário", contou.

Cão foi resgatado em Plataforma pelos bombeiros voluntários (Foto: Reprodução | Facebook)

Os bombeiros voluntários retiraram entulhos e outros objetos que dificultavam a saída do animal. Além disso, eles laçaram a cadelinha e foram puxando aos poucos. O medo era a corda enforcar a filhote. "Não podíamos fazer um laço que viesse a fazer uma forca no pescoço do animal", explicou.

Voluntários

O primeiro Corpo de Bombeiros Voluntários da Bahia foi criado em abril de 2015, seguindo o exemplo de instituição com atuação semelhante em Joinville, em Santa Catarina. O grupo é formado por bombeiros, policiais, protetores de animais e profissionais de diversas áreas, que atuam de forma voluntária.

De acordo com França, os bombeiros voluntários passam por treinamento para atuar em resgate de animais, combate a incêndio e outros serviços. Eles também receberam equipamentos apropriados por meio de doação.

O comandante informa que a Brigada K9 pode ser acionada por meio das redes sociais ou pelo telefone (71) 8135-8079 e 9784-6997.







