Cadeirante é morto esfaqueado em Fazenda Grande IV

O cadeirante Inaldo Santos do Nascimento, 44 anos, o Naldo Capenga, foi assassinado a golpes de faca, na madrugada desta segunda-feira, 14, em uma comunidade conhecida como Fazenda Grande 4 dos Prédios, localizada no Setor 2 do bairro de Fazenda Grande 4.

Conforme informações da Central de Polícias (Centel), Naldo foi ferido no tórax, pescoço e abdômen. A Centel não confirmou a versão de que ele foi decapitado.

Pela manhã, populares informaram, na Centel, que o crime foi praticado por dois homens. Conforme o relato de um morador, um dos suspeitos é um traficante da facção criminosa Bonde da Gamboa (B. D. G.), que atua na localidade.

O morador contou que a vítima costumava pagar para jovens da comunidade manterem relações com ele. As mulheres tinham idades entre 15 e 20 anos.

“Naldo estava com duas jovens no momento em que foi assassinado. Foram dois caras que desceram de um carro. Um deles é integrante da facção que comanda aqui e namorado de uma das meninas que estavam na casa. Ele sabia que ela ia lá e foi atrás”, contou o morador.

A facção B.D.G. é uma ramificação da facção Bonde do Maluco (B.D.M.). “Bonde do Maluco é o geral. Cada bairro tem o seu, mas tudo é B.D.M.”, afirmou um policial da 3ª CIPM (Cajazeiras).

Segundo o PM, o B.D.G. é do bairro da Gamboa e tomou a ‘boca de fumo’, em Fazenda Grande 4, há seis meses, aproximadamente.

Morava com cachorro

Um terceiro morador contou que Naldo era aposentado e se mudou para a comunidade há 4 anos – período em que foi visitado por parentes apenas uma vez. Ele tinha um cão de estimação, o Jack.

“Ele aliciava as meninas, ficava se masturbando na frente das crianças. Uma vez, chegaram a invadir a casa para bater nele. Eu não deixei. Naldo já veio pra cá fugido do Coroado (em São Marcos) por causa disso. Mas ele parou há quase dois anos. Acho que o motivo não foi esse”, disse o morador.

O delegado Marival Lima, do Departamento de Homicídios (DHPP), não falou com a imprensa e alegou seguir orientação da direção do DHPP.

