Cadastro Eleitoral será reaberto em 28 de novembro na Bahia

A partir de 28 de novembro o Cadastro Eleitoral será reaberto na Bahia. Em Salvador, os serviços são oferecidos na sede do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), nos postos de atendimento (SACs) e na Casa da Justiça e Cidadania (CJC). Nos cartórios eleitorais da capital (TRE-BA), o atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Os horários e locais de atendimento podem ser conferidos no site do TRE

Com o retorno dos trabalhos, os eleitores passam a contar com os serviços de alistamento eleitoral, emissão de segunda via do título, revisão de dados cadastrais, alteração do local de votação e quitação – para aqueles que deixaram de votar ou justificar em alguma eleição.

Este ano, no ato de comparecimento aos postos de atendimento da Justiça Eleitoral, os cidadãos precisarão fazer o cadastro biométrico, que já foi implementado em algumas cidades do interior baiano. O procedimento consiste em coletar as digitais, fazer um registro fotográfico e assinatura digital.

Certidão

A certidão de quitação eleitoral já pode ser obtida no Portal do TRE-BA, somente para os eleitores que não estão com pendências com a Justiça Eleitoral. O eleitor que estiver em situação irregular deve comparecer ao cartório eleitoral para regularizar a situação e solicitar uma certidão circunstanciada.

