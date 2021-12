Cadastro de ambulantes para Lavagem de Itapuã começa nesta quarta

Será aberto às 12h desta quarta-feira, 30, o prazo para o credenciamento de vendedores ambulantes para a Lavagem de Itapuã, que acontece no dia 21 de fevereiro. Segundo a prefeitura de Salvador, o cadastro deve ser feito pelo Sistema de Credenciamento de Ambulantes até as 23h59 desta quinta-feira, 31. Ao todo, são oferecidas 530 vagas, distribuídas para isopor, baianas, carrinhos e food trucks.

Os valores da licença variam de R$ 25,06 para tabuleiros a R$ 451,13 para food trucks acima de 10 metros de comprimento. Após o cadastro e pagamento do Documento de Arrecadação Municipal (DAM), que será emitido pelo site, o ambulante deve validar o cadastro na Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), localizada na avenida Cardeal Dom Avelar Brandão Vilela (Mata Escura). O atendimento acontece das 9h ás 12h, e é necessário apresentar RG e o DAM pago.

Para a Lavagem de Itapuã, não haverá entrega de isopor pelo patrocinador, mas vale a regra de restrição da marca, que é a Ambev. A instalação dos equipamentos deve ser feita no mesmo dia do evento e a desmontagem no dia seguinte.

Proibições

Segundo a prefeitura, está proibida a comercialização de produtos em carros de mão, carros-prancha, fogareiros, caixotes e churrasqueiras, nem de bebidas pré-produzidas artesanalmente. Também não será permitido o uso de embalagens reaproveitadas, de louças, alumínio ou de vidro, que devem ser substituídas por descartáveis.

Todo material irregular será apreendido pelas equipes de fiscalização e encaminhado para o Setor de Guarda de Bens Apreendidos (Segub), na sede da Guarda Civil Municipal (avenida San Martin). Para recuperar o material, o permissionário deverá comparecer ao local após a festa, munido de documento de identidade, auto ou lacre de apreensão, mediante pagamento de multas, que vão de R$ 74,05 a R$ 145,98.

