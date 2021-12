Cadastro de ambulantes para festa de Santa Bárbara termina nesta quarta

Os ambulantes que desejam trabalhar na festa de Santa Bárbara, celebrada na próxima terça-feira, 4 de dezembro, tem até a esta quarta, 28, para realizar o credenciamento. Ao todo, são ofertadas 275 vagas, todas destinadas aos vendedores já licenciados anualmente no Pelourinho. O cadastro é feito pelo site da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

Após a inscrição, o comerciante deve fazer o pagamento do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) na sede da Semop, localizada na avenida Cardeal Dom Avelar Brandão Vilela, em Mata Escura, ou no posto da secretaria localizado na sede da Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon), na rua Chile, nº 3, centro da cidade.

Os valores variam entre R$ 25,06 para tabuleiros e R$ 451,13 para food trucks acima de 10 m de comprimento. Do total das vagas disponíveis para ambulantes em cada festa, 5% serão destinadas para pessoas com deficiência, os quais serão isentos do pagamento do preço público.

De acordo com a prefeitura de Salvador, é proibida a comercialização de produtos em carros de mão, fogareiros, churrasqueiras, espetos ou bebidas preparadas artesanalmente. Também é proibido o uso de embalagens que não sejam descartáveis.

Todo material irregular poderá ser apreendido pelas equipes de fiscalização e só é liberado mediante pagamento de multa. Os bens serão encaminhados para o Setor de Guarda de Bens Apreendidos (Segub), situado na Av. San Martin, na sede da Guarda Civil Municipal (CGM).

Religiosidade na Bahia

Os festejos em homenagem a Santa Bárbara, Iansã no Candomblé, têm início na Igreja de Nossa Senhora dos Pretos, no Pelourinho, e continua com uma procissão pelas ruas do Centro Antigo de Salvador.

Em seguida, a multidão vai até a rua José Joaquim Seabra, na Baixa dos Sapateiros, com saudação no Quartel do Corpo de Bombeiros, corporação que tem a santa como padroeira.

A próxima festa do calendário religioso baiano é a da Conceição da Praia, cujas solicitações poderão ser feitas nos dias 2 e 3 de dezembro. O período de licenciamento para a Festa de Santa Luzia será dia 11 de dezembro, e Boa Viagem, dias 19 e 20 de dezembro.

No ano passado, foram disponibilizadas 275 vagas para a Festa de Santa Bárbara, 234 para Conceição e 145 para a de Boa Viagem. As atividades mais licenciadas foram para isopor e barracas tradicionais.

adblock ativo