Cadastramento dos barraqueiros da Orla começa nesta segunda

O cadastramento dos ambulantes e barraqueiros da orla de Salvador começa nesta segunda-feira, 11, a fim de ordenar e permitir a exploração de mais de um equipamento pela mesma pessoa em pontos definidos na faixa de areia.

Os comerciantes que pretendem ter uma barraca em parte da areia da praia ou àqueles que ainda não são cadastrados deverão participar da ação.

De acordo com o decreto, publicado no Diário Oficial do Município (DOM) na última terça-feira, 5, a atividade só deve ser desempenhada pelos comerciantes por meio de autorização do poder público, que pode ser dada à pessoa física ou ao microempreendedor individual.

Serão admitidas a utilização de equipamentos padronizados de acordo com definição da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e a comercialização de alimentos de acordo com os parâmetros da Vigilância Sanitária. Churrasquinhos, sanduíches e salgados estão proibidos. O horário para uso do espaço será das 7h às 18h.

Segundo a secretária municipal de Ordem Pública, Rosemma Maluf, quem desrespeitar as normas será notificado para que regularize a situação e, a depender do problema, terá seu equipamento apreendido.

