Cadastramento de Transporte Universitário tem início nesta segunda

O cadastramento para os estudantes que desejam uma vaga no Transporte Universitário de Camaçari, na região Metropolitana de Salvador, no período de 2019.1, terá início nesta segunda-feira, 11, e segue até o dia 15 de março. Para efetivação do procedimento, o aluno deverá preencher a ficha de inscrição online, anexar o comprovante de matrícula em formato PDF e anexar uma foto 3X4 para documento, em formato PNG.

O interessado deverá comparecer ainda a um dos postos de atendimento do programa com a ficha de inscrição impressa e assinada pelo estudante. No posto de atendimento será necessário apresentar os seguintes documentos originais: comprovante de matrícula, comprovante de residência (água, luz ou telefone fixo), título de eleitor com biometria do município, RG e CPF.

Os postos de atendimento do programa ficam localizados na sede da Secretaria de Serviços Públicos (Sesp), situada no Loteamento Espaço Alfa, s/n, bairro Jardim Limoeiro, com funcionamento das 8h às 12h e das 14h às 17h, e na Prefeitura Avançada da Costa, localizada no quilômetro 13 da Estrada do Coco, em Vila de Abrantes, com horário de atendimento das 8h às 12h e das 14h às 16h.

adblock ativo