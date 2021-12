Cadastramento de ambulantes para Réveillon de Salvador começa segunda

O cadastramento de ambulantes para o Festival Virada Salvador vai começar nesta segunda-feira, 18, exclusivamente pela internet através do site do Sistema de Cadastramento de Ambulantes. O licenciamento tem valores variados.

Já os caminhões para compra de recicláveis devem se apresentar nos dias 18 e 19, das 8h às 13h, no setor de Licenciamento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), em Pirajá.

Não será permitida a comercialização de produtos em carros de mão ou churrasqueiras. Também é proibido o uso de embalagens de louças, alumínio ou de vidro.

O cadastramento vai começar às 10h do dia 18 e vai até 23h59 do dia 19 de dezembro. No total, serão 450 vagas disponibilizadas pela prefeitura.

